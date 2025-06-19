Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

"По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль. Не зря говорят, что богатство – в управлении. Мы видим, что каждый четвертый вкладчик ВТБ пользуется одновременно двумя продуктами – и депозитом, и накопительным счетом", –прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. В первом квартале число сберегателей в банке увеличилось более, чем на 670 тыс. человек, во втором – еще на 245 тысяч. По итогам первого полугодия прирост составил 10% – почти до 10,1 млн человек.