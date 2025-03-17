Клиенты российских банков увеличили сбережения в рублях

Объем сбережений жителей России в отечественных банках вырос в феврале на 2,1%, или более 1 трлн рублей и достиг 54,2 трлн рублей. Такой же приток накоплений на счета был и в феврале прошлого года. При том что в январе наблюдалось сезонное снижение на 475 млрд рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

Руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин:

Несмотря на локальную корректировку ставок на рынке в феврале, "время вкладчика" продолжается. Все еще сохраняется уникальная ситуация, когда ставки по депозитам находятся на уровне ключевой. Мы прогнозируем, что рынок рублевых сбережений продолжит рост на протяжении всего года. Даже в случае перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики, уровень ставок будет оставаться высоким, и вкладчики продолжат делать накопления.

Также в ВТБ прогнозируют, что по итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по результатам всего года превысит 68 трлн. По оценке аналитиков, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода. Только за февраль россияне открыли в этом банке более 711 тыс. вкладов.