Таможня в тюменском аэропорту задержала женщину с мешком валюты

Тюменские таможенники в аэропорту "Рощино" задержали 29-летнюю жительницу Тюмени, которая пыталась пересечь "зеленый" коридор с мешком валюты в рюкзаке, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Девушка собиралась лететь в Ташкент, при досмотре ее ручной клади инспекторы обнаружили прошитый хлопчатобумажный мешок с пачками стодолларовых купюр, всего 90 тыс. долларов.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Собранные материалы направлены на расследование в РУ ФСБ России по Тюменской области. Россиянке грозит штраф в размере до 15-ти кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств или ограничение свободы на срок до 4 лет", - отмечается в сообщении.