Спрос на юани у жителей Тюменской области вырос в два раза

С января по сентябрь тюменцы вложили в китайскую валюту свыше 700 млн рублей - по данным ВТБ, портфель сбережений жителей региона в юанях вырос более чем в два раза.

При конвертации в рубли на конец 2023 он составлял 688 млн, в феврале 2024 – 942 млн, сейчас - 1,4 млрд. При этом за прошлый год инвестиции в юань уже увеличились в 23 раза, а за два года спрос на китайскую валюту в Тюменской области вырос почти в 35 раз.

Наибольший объем вложений пришелся на первый квартал этого года. Сегодня юань занимает второе место в предпочтениях тюменцев среди иностранных валют. 4,4 млрд рублей жители округа продолжают хранить в долларах и чуть более 600 млн рублей – в евро.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Максимальную сумму в нашем банке в 146 млрд рублей жители региона накопили в рублях. Ставки по сберегательным продуктам в отечественной валюте сейчас находятся на исторически высоких уровнях. За 9 месяцев прирост средств на рублевых вкладах составил 39% или 41 млрд рублей. Конечно, у вкладчиков, которые диверсифицировали свой портфель и дополнительно зарабатывали на курсе валют, эта потребность сохраняется. Вклады в долларах и евро сейчас не открываются и не приносят доходность, в отличие от юаневых – на них и переместился спрос. Курс китайской валюты с начала года вырос уже на 10%, а ставки повысились до 7,8%.

В ВТБ прогнозируют дальнейший рост накоплений россиян в юанях. К концу года доля таких вкладов может дойти до 30% всех валютных сбережений. Ранее она составляла чуть больше 20%.