Тюменская таможня изъяла полтонны немаркированных курток и блузок

Сотрудники Тюменской таможни задержали партию товаров, следовавших из Кыргызской Республики через российско-казахстанскую границу в Екатеринбург.
В результате досмотра грузового отсека транспортного средства таможенники обнаружили 2 988 блузок и курток без обязательной маркировки общим весом 479 килограммов.
"С 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен. С момента вступления в силу новых правил, это первое нарушение, выявленное в регионе деятельности Тюменской таможни", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.
Весь товар был изъят сотрудниками Роспотребнадзора в рамках возбужденного дела по статье 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП России). Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей.
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