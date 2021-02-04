Тюменская таможня изъяла полтонны немаркированных курток и блузок

Сотрудники Тюменской таможни задержали партию товаров, следовавших из Кыргызской Республики через российско-казахстанскую границу в Екатеринбург.

В результате досмотра грузового отсека транспортного средства таможенники обнаружили 2 988 блузок и курток без обязательной маркировки общим весом 479 килограммов.

"С 1 января 2021 года ввоз в Россию и оборот на ее территории немаркированных товаров легкой промышленности запрещен. С момента вступления в силу новых правил, это первое нарушение, выявленное в регионе деятельности Тюменской таможни", — рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров таможни Александр Решетников.

Весь товар был изъят сотрудниками Роспотребнадзора в рамках возбужденного дела по статье 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП России). Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей.