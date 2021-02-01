"Страна Девелопмент” успешно раскрыла первый эскроу счет от банка ДОМ.РФ в "Квартале на Московском"

Фото: Страна Девелопмент

В жилом комплексе "Квартал на Московском", девелопером которого выступает компания "Страна Девелопмент", пройден полный цикл проектного финансирования: от одобрения заявки до раскрытия эскроу. Стоит отметить, что это один из первых примеров раскрытия счета эскроу в Тюмени, так как "Квартал на Московском" стал одним из пилотных проектов, которые начали строиться по новой схеме финансирования. Фактически строительство и срок кредитной линии составил всего 12 месяцев.

"Благодаря эффективному сотрудничеству банков и застройщиков выигрывает вся отрасль жилищного строительства. Мы видим, что благодаря переходу на новую модель финансирования выросли темпы строительства и качество проектов. Кроме того, дома, строящиеся с применением проектного финансирования, сдаются в срок и даже раньше. Так, покупатели квартир в жилом комплексе "Квартал на Московском" смогли получить ключи от квартир на несколько месяцев раньше срока. Банк ДОМ.РФ выстраивает долгосрочные взаимоотношения с застройщиками. Кредитует девелоперов по максимально выгодным ставкам", — рассказала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

"ЖК "Квартал на Московском" — первый проект для нашей компании, который мы построили с применением счетов эскроу. Кредитная линия от Банка ДОМ.РФ покрыла все расходы, связанные с реализацией проекта. Кроме того, участие уполномоченного в сфере жилищного строительства банка повысило привлекательность проекта в глазах покупателей квартир, благодаря доверию к инструменту эскроу. Объем средств на счетах эскроу на момент сдачи дома в эксплуатацию почти в два раза превысил задолженность перед банком", — прокомментировал генеральный директор "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков.

Жилой комплекс "Квартал на Московском" представляет собой 2 дома высотой от 6 до 19 этажей общей площадью 30,5 тыс. кв. м. на ул. Магнитогорская в Тюмени. Здания объединены закрытым двором с охраняемой парковкой и расположены в непосредственной близости от всей необходимой инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на вторую половину 2021 года.