Прокуратура ищет бывших сотрудников тюменского предприятия-банкрота

Прокуратура Центрального округа Тюмени устанавливает бывших работников ООО "Производственная фирма "Барс". Организация была признана банкротом еще в мае 2016 года. Задолженность по зарплате более 200 работникам — свыше 3 млн рублей.

"В организации трудились лица, проживающие как в Тюменской области, так и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областях, Республике Башкортостан, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. — С августа 2020 года с помощью СМИ удалось установить 97 работников и выплатить им зарплату свыше 1,3 млн рублей.

Сейчас задолженность по оплате труда составляет более 1,7 млн рублей перед 130 сотрудниками, у конкурсного управляющего имеются деньги для ее погашения.