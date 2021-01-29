Прокуратура ищет бывших сотрудников тюменского предприятия-банкрота

Прокуратура Центрального округа Тюмени устанавливает бывших работников ООО "Производственная фирма "Барс". Организация была признана банкротом еще в мае 2016 года. Задолженность по зарплате более 200 работникам — свыше 3 млн рублей.
"В организации трудились лица, проживающие как в Тюменской области, так и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областях, Республике Башкортостан, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. — С августа 2020 года с помощью СМИ удалось установить 97 работников и выплатить им зарплату свыше 1,3 млн рублей.
Сейчас задолженность по оплате труда составляет более 1,7 млн рублей перед 130 сотрудниками, у конкурсного управляющего имеются деньги для ее погашения.
Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Копытову Александру Игоревичу по телефону 8-912-925-70-35, помощнику конкурсного управляющего Стаховой Юлии Вильевне по телефону 8-904-494-61-56 либо в прокуратуру Центрального округа г. Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9 до 18 часов).
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