В Тюменской области оказывают всестороннюю поддержку экспортерам

В Тюменской области ежегодна растет число экспортеров, в том числе благодаря поддержке регионального правительства. За 9 месяцев 2020 года их количество по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года увеличилось со 178 до 186, в том числе средних и малых предприятий - со 125 до 132.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в несырьевом неэнергетическом экспорте растет экспорт товаров из групп "металлы и изделия из них", "древесина и целлюлозно-бумажные изделия", "продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье", "текстиль, текстильные изделия и обувь".

Одним из новых инструментов поддержки стала организация закупочных сессий крупных нефтегазовых компаний, работающих за рубежом. 23 декабря для тюменских экспортно- ориентированных предприятий состоялась первая онлайн встреча с руководством АО "Зарубежнефть" и ее структурными подразделениями. Свою продукцию презентовали 15 тюменских компаний, в их числе "ГМС Нефтемаш", "Тюмень-Прибор", "Сибтехнология", "Геонафт", "ГРОМ" и другие. Успешно представил услуги по обучению и повышению квалификации инженеров нефтегазового комплекса "Международный институт дополнительного образования".

Руководство АО "Зарубежнефть" подтвердило заинтересованность в сотрудничестве с тюменскими предприятиями и в закупках тюменских товаров и услуг как для своих российских, так и зарубежных подразделений.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков отметил, что у тюменских нефтесервисных и нефтепромышленных компаний, которые производят качественную, конкурентоспособную продукцию для ТЭК, есть огромный потенциал в развитии регионального экспорта.