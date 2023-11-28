Тюмень на экспортный форум ждет представителей Бангладеша и Республики Чад

Тюменский экспортный форум состоится 1 декабря в Тюменском технопарке (Республики, 142), по мнению инвесткоманды региона, мероприятие полезно как действующим экспортерам, так и тем, кто только готовится выйти на международный рынок.

Форум посетят чрезвычайные и полномочные послы Бангладеша Камрул Ахсан и Республики Чад Адам Бешир Махамуд.

Всего на полях форума будет работать более 40 профильных экспертов. Основными площадками для дискуссий и общения станут пленарная сессия "Экспортный горизонт от Азии до Африки"; молодежная сессия "Поворот на Восток: развитие кадрового потенциала"; мастер-класс "Современная бизнес-этика Китая"; биржа деловых контактов; мастер-класс "Экспорт без границ. Секреты легкого старта"; Африка: тенденции развития российско-африканских отношений.

В программе предусмотрены и неформальные активности в виде занятий по каллиграфии, цигун, чайной церемонии. Подробности здесь.