Тюменские предприниматели изучат турпедложения Грузии

Тюменские предприниматели с 4 по 11 февраля планируют посетить Грузию, чтобы ознакомиться с туристическими возможностями страны для последующей реализации турпутевок, организует тур Торгово-промышленная палата Тюменской области, как отмечается на сайте Нацпроекты РФ, мероприятие отвечает задачам нацпроектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Международная кооперация и экспорт".

Во время бизнес-миссии участников познакомят со знаковыми для путешественников местами Грузии. В частности, тюменцам обещают знакомство с Батуми и Тбилиси, экскурсии в Алазанскую долину, в горную Аджарию, Мцхету, кафедральный собор Светицховели, монастырь Джвари. Для них проведут приветственный ужин в традиционном грузинском ресторане и дегустацию вин. Благодаря бизнес-миссии представители компаний смогут более детально информировать потенциальных клиентов при реализации путевок.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.