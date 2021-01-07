По прогнозам тюменцы будут получать в среднем 60 тысяч рублей к 2023 году

Тюменская область стабильно находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа по номинально начисленной заработной плате. На юге региона она составляет 49 тыс. 160 рублей по данным за январь-октябрь 2020 года. Эксперты прогнозируют, что к 2023 году показатель приблизится к 60 тыс. рублей.

По данным Тюменьстата, лидером по номинальной начисленной зарплате за 10 месяцев 2020 года стал Ямал – 109 тыс. 146 рублей. На втором месте ХМАО-Югра и 6 тыс. 445 рублей за тот же период.

В Тюменской области самым доходным стал второй квартал 2020 года, хоть он и совпал с периодом самоизоляции граждан. В этот период средняя зарплата составила 50 тыс. 685 рублей. Окончательные цифры по итогам всего года станут известны позднее, пишет "Вслух.ру".

По прогнозам социально-экономического развития, который был представлен в проектах бюджетов, к 2023 году показатели приблизятся к 60 тыс. рублей. Индекс реальной зарплаты в 2021 году ожидается 103,6%, а в экономике города будет задействовано 54% населения – чуть выше, чем в 2020 году. Также по Тюмени спрогнозирован рост объема покупок: к концу 2020 года он ожидается 320,2 тыс. рублей в год на человека, в 2021 году прогнозируется на уровне 338,4 тыс. рублей, к 2023-му – 369,4 тыс. рублей.