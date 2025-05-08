Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Тюменской области

По оперативным данным Росстата, в Тюменской области за год наблюдается прирост зарплаты. В феврале среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Тюменской области составила 86 тыс. 588 рублей. Это на 8,8% выше, чем годом ранее.

По уровню зарплат Тюменская область традиционно на третьем месте в Уральском федеральном округе после ЯНАО и ХМАО-Югры. В северных округах начисляли 163 тыс. 718 руб. и 121 тыс. 481 руб. соответственно.

Свердловская область на четвертом месте (81 тыс. 782 руб.). Далее идут Челябинская (72 тыс. 316 руб.) и Курганская (65 тыс. 153 руб.) области.

Самая высокая динамика в феврале — 18,6% - в Курганской области, - сообщает Вслух.ру.