Тюменский предприниматель экспортирует уникальные предметы декора за рубеж

Объем экспорта предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области вырос до 21,8 млн. долл. США. В числе предпринимателей, которые вкладываются в экспортный потенциал, Владимир Соколов, который создает уникальные предметы декора и аксессуары из ценных пород дерева и эпоксидной смолы.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, индивидуальный предприниматель открыл свое дело в 2018 году, а спустя два года обратился в региональный Центр поддержки экспорта, где получил помощь в разработке коммерческого предложения, презентационных материалов на английском языке. Специалисты центра разместили его предложение на торговой электронной площадке, чтобы зарубежные покупатели стали заключать с ним контракты.

Продукция тюменца пользуется спросом в Японии, США, Германии, Австрии и Швеции, Южной Корее, Австралии, Таиланде, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах, Кувейте. Кроме того, в центре экспорта помогают продвигать местную продукцию на eBay, GRT, Fordaq, Alibaba, что актуально в период пандемии. На витрине Тюменской области уже представлено 100 товаров от двадцати предприятий региона. Планируется разместить еще 500 товарных позиций.

Такой подход позволил выйти на новые рынки Казахстана инновационным огнетушителям компании "Орион", а диски сцепления ЗАО "Денит" поставляются в Германию и на Кубу. Благодаря работе на маркетплейсах, компании "Тюменские аэрозоли" в 2020 году удалось увеличить объем экспорта на 40% и расширить географию присутствия до 35 стран.

При взаимодействии с региональным Центром поддержки экспорта в 2020 году малым и средним предприятиям удалось заключить 58 контрактов, из которых 42 контракта на сумму более 7 млн долл США заключили 11 тюменских компаний, благодаря выходу на маркетплейсы.