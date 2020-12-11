Сергей Шустов: Тюменская область выполнит план по вводу жилья на 2020 год

На 1 декабря в Тюменской области введено в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья, всего же в 2020 году планируется построить 1 млн 474 тыс. кв. метров жилья. Об этом ОперШтабу сообщил замгубернатора, начальник Главного управления строительства Сергей Шустов, подчеркнув, что планы по вводу жилья на 2020 год, определенные Минстроем РФ, будут выполнены.

В уходящем году в регионе отремонтировано более 500 км дорог, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - 190 км, а также 209 объектов дорожного хозяйства. Более 24 км дорог отремонтировано в Тюмени, порядка 70 км - в Тюменском районе.

Ведено в строй четыре школы. Еще три будет сдано в эксплуатацию до конца 2020 года. Построено четыре и капитально отремонтировано четыре детсада. Сданы в эксплуатацию хоккейный корт и большой спортивный комплекс на два мини-футбольных поля в Тобольске.

Несмотря на кризисные явления в экономике, пандемию COVID-19, ситуация в строительной отрасли Тюменской области стабильна, отметил замгубернатора.