Новый корпус школы-интерната в ямальском поселке Гыда строится при финансовой поддержке Сбербанка

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство спального корпуса для учащихся школы-интерната в поселке Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Генеральному подрядчику - ООО "Северная строительная компания" - была открыта кредитная линия объемом 1 млрд рублей. Также банк предоставил гарантийные обязательства на сумму 910 млн рублей.

"Северная строительная компания" стала победителем аукциона, проведенного в марте 2020 года по заказу Государственного казённого учреждения "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа". Контракт предполагает строительство трехэтажного спального корпуса школы-интерната, которое позволит с комфортом разместить 300 учеников. Окончание строительных работ запланировано на середину 2024 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: