Новый корпус школы-интерната в ямальском поселке Гыда строится при финансовой поддержке Сбербанка

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство спального корпуса для учащихся школы-интерната в поселке Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Генеральному подрядчику - ООО "Северная строительная компания" - была открыта кредитная линия объемом 1 млрд рублей. Также банк предоставил гарантийные обязательства на сумму 910 млн рублей.
"Северная строительная компания" стала победителем аукциона, проведенного в марте 2020 года по заказу Государственного казённого учреждения "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа". Контракт предполагает строительство трехэтажного спального корпуса школы-интерната, которое позволит с комфортом разместить 300 учеников. Окончание строительных работ запланировано на середину 2024 года.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы с удовольствием принимаем участие в финансировании проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры. Реализация проекта по возведению школы станет еще одним этапом в укреплении многолетнего сотрудничества Сбербанка, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и строительной компании.
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