14 тысяч жителей Тюменской области оформились как самозанятые

Фото предоставлено пресс-службой инвестиционного агентства Тюменской области

В 2020 году порядка 14 тысяч жителей Тюменской области стали самозанятыми и перешли на применение налога на профессиональный доход.

Как отмечают в инвестиционном агентстве Тюменской области, для самозанятых в регионе стала доступна программа "Гарантийный фонд" — по их обязательствам перед банками, микрофинансовые организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе.

"На сегодняшний день это 12 банков и микрокредитная компания "Фонд микрофинансирования Тюменской области", — рассказал руководитель гарантийного фонда Алексей Мартын.

Также для самозанятых граждан центром "Мой бизнес" создан видеокурс "Начни свое дело. Самозанятые" — это 25 бесплатных видеоуроков по старту бизнеса и началу своего дела. Видеоуроки доступны бесплатно.