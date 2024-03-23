Более 55 млрд рублей налогов перечислили тюменцы в прошлом году

55 млрд 808 млн рублей составили поступления в налоговую от физлиц Тюменской области за 2023 год. Организации перечислили в областной бюджет 95 млрд 799 млн рублей, - сообщила председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко на заседании регионального заксобрания.

"Совокупные поступления страховых взносов в фонд пенсионного и социального страхования демонстрируют устойчивую положительную динамику. Суммарный объем данных поступлений составил 107 миллиардов 810 миллионов рублей", - добавила она.

Основными источниками дохода для территориального бюджета являются налог на прибыль и НДФЛ. Доля их поступлений составляет 88 %. В структуре совокупных налоговых доходов удельный вес поступлений страховых платежей - 18,7 %, доля нефтегазовых доходов - 27,9 %.

На 1 января совокупная задолженность по налоговым платежам и сборам в регионе уменьшилась на 22,1 % и составила 35 млрд 238 млн рублей. Отмечается снижение задолженности по федеральным налогам на 29,6 %, региональным – на 8,82 %, местным - на 13,2 %, - сообщает Тюменская линия.