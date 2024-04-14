Сотрудники налоговой помогут тюменцам заполнить 3-НДФЛ

Сотрудники налоговой службы помогут плательщикам. "В налоговых органах в операционных залах работают гостевые компьютеры, предоставляются консультации по заполнению декларации", - прокомментировала Ольга Иванова, заместитель руководителя УФНС по Тюменской области.

Стал известен график: в понедельник и среду с 9 до 18 часов, во вторник и четверг — с 9 до 20 часов, в пятницу — с 9 до 16.45.

"18 апреля во всех налоговых органах Тюменской области будет проведен День открытых дверей. Граждан проконсультируют о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ, в случае необходимости окажут практическую помощь", - сообщила Ольга Валерьевна. День открытых дверей продлится с 9 до 20 часов.

Для тюменцев открыты телефоны горячих линий: (3452) 39-35-41, доб. 1433, 1432, 1529,1522. Также работает единый контакт-центр ФНС России по номеру 8-800-222-2222 (действует на всей территории РФ), сообщает Вслух.ру.