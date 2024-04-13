Тюменцам помогут заполнить налоговые декларации

Заполнить декларации 3-НДФЛ помогут жителям Тюменской области налоговики. 18 апреля во всех отделениях региональной ФНС России организовали День открытых дверей, сообщила заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области Ольга Иванова.

"Для граждан, которые обязаны предоставить декларацию о доходах, но испытывают трудности при ее заполнении, в операционных залах налоговых органов работают гостевые компьютеры. Также предоставляются консультации по заполнению. В период декларационной кампании 18 апреля во всех налоговых органах Тюменской области пройдет День открытых дверей. С девяти утра до восьми часов вечера граждан проконсультируют о налоговом законодательстве и порядке заполнения деклараций 3-НДФЛ, окажут помощь", - пояснила Ольга Иванова.

Самым удобным способом заполнить декларацию можно в личном кабинете налогоплательщика. В сервисе автоматически подтягиваются персональные данные, сведения об имуществе, выплатах, доходах. Это позволяет избежать ошибок. Получить доступ к кабинету можно в любой налоговой инспекции либо через подтвержденную учетную запись на Госуслугах, сообщает Тюменская линия.