За ноябрь в Тюменской области состоялось 470 проверок соблюдения санэпидрежима на предприятиях

Региональные управление Роспотребнадзора в ноябре усилило контроль за соблюдением мероприятий по профилактике коронавируса на предприятиях и в организациях, в том числе в отношении предпринимателей, осуществляющих организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающих услуги общественного питания.

За ноябрь в Тюменской области проверено 470 объектов, из них в 127 выявлены нарушения (27%), составлено 143 протокола за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности, из них 39 протоколов об административном приостановлении деятельности предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг, из них 29 - в Тюмени.

Обследование объектов проводится в рамках межведомственного взаимодействия с департаментом потребительского рынка при участии правоохранительных органов.