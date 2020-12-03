В Тюменской области в 2020 году увеличился экспортный потенциал

Фотография предоставлена организаторами

К такому выводу пришли эксперты Тюменского Экспертного Форума (ТЭФ-2020), который состоялся в формате онлайн 2 декабря. В течение всего дня участники обсуждали экспортный потенциал в нашем регионе, а также анализировали возможные пути развития.

ТЭФ-2020 - экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров.

На Форуме профессионалы своего дела обсудили современные направления международной торговли и применение передового экспортного опыта регионов на глобальном рынке. Запись Форума доступна для просмотра на официальном сайте: exportforum.ru.

Так, в этот день состоялись панельные сессии по промышленному экспорту и экспорту услуг, ZOOM-сессии по актуальным вопросам, практический онлайн семинар-интенсив.

Более 30 экспертов из разных городов и стран приняли участие в мероприятии. Специалисты, которые не смогли присутствовать лично, присоединились к Форуму по телемосту.

"Правильной дорогой идем – это значит, что умеем анализировать рынки, смотреть на перспективу, вкладывать и в долгосрочном плане поддерживать те инвестиции, которые мы уже сделали, будь то медицинский туризм или другое направление. У региона достаточно большой потенциал в связи с тем, что есть высокий индекс человеческого капитала, компании вкладываются. Тюмень вообще была купеческим городом, поэтому здесь желание развиваться всегда было в крови. Сегодня все нацелены на то, чтобы повысить эффективность ресурсов, компаний и команд, которые есть в стране. Я надеюсь, что с каждым годом на нашем Форуме будут появляться новые отрасли", - подвел итоги встречи заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В завершение Форума модератор Эвелина Закамская сообщила, что накануне было принято решение о поощрении тюменских предприятий, которые внесли значительный вклад в развитие регионального экспорта. Они были отмечены Благодарственным письмом от Правительства Тюменской области.