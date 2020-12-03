Экспорт услуг становится новой точкой роста тюменских предпринимателей

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Экспорт услуг как новую точку роста тюменской экономики обсудили в рамках панельной сессии в рамках Тюменского экспертного форума 2020, который проходит 2 декабря в онлайн-формате. Эксперты отметили: компании за рубежом готовы покупать не только оборудование, отдельные товары, но и сервисные услуги.

Спикерами панельной сессии "Экспорт услуг. Новые точки роста" выступили заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, руководитель Центра экспорта медицинских услуг "Медгорода" Алена Долгунская и заместитель генерального директора федеральной риелторской компании "Этажи" Владислав Сидоренко.

Андрей Пантелеев отметил, что экспорт услуг возник в результате глобального развития экономики, новых технологий и IT-сферы. Это позволяет выходить за рамки своей территории, так как все большим спросом пользуется конечная услуга.

Отличным примером роста экспорта является проект Medical City – объединение ведущих медицинских клиник Тюменской области. Команда проекта состоит из штатных сотрудников и руководителей клиник, сотрудников коммерческих служб и маркетинговых отделов медицинских учреждений. Координационный центр проекта создан на базе МКМЦ "Медицинский город".

Проект Medical city существует в течение 5 лет. Развитие и продвижение медицинского туризма, кластерный подход – визитная карточка проекта.

"Среди возможностей, которыми мы владеем, хочется отметить беспрецедентное оснащение медицинских центров, оказание высокотехнологичной помощи по всем направлениям. Каждый день через наш кластер проходит 7 000 пациентов, у нас работает 6 000 сотрудников, коечный фонд составляет 1 800, 57 операционных, оснащенных по последним мировым стандартам", - говорит руководитель Центра экспорта медицинских услуг "Медгорода" Алена Долгунская.

Проект позволяет наладить контакт с представителями других стран. Множество иностранных специалистов приезжают в центр ежемесячно.

Еще один яркий пример – компания "Этажи", которая с 2010 года начала активно выходить в другие города, а затем и страны.

"4 года назад мы активно вышли на рынок СНГ: Казахстан, Латвия, Беларусь, Украина, Киргизстан. В этом году открылась компания Еtagi International и вышла на рынок Чехии. Мы продаем нашу уникальную HR-экосистему, позволяющую вести подбор, найм и адаптацию персонала, активно развиваем маркетинговую стратегию", - поделился Владислав Сидоренко.

Отметим, ТЭФ-2020 – это экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта, главной целью которой является создание уникальной акселерационной среды для начинающих и действующих экспортеров. В этом году форум объединил более 30 российских и зарубежных спикеров. Трансляцию форума можно посмотреть на сайте exportforum.ru.