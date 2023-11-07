Тюменцы экспортировали в Китай 150 тонн льна

Производители Викуловского района отправили в Китай 150 тонн качественного масличного льна, сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямалу и Югре.
Перео отправкой сельхозпродукции сотрудники Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" проведи энтомологические, гельминтологические, микологические, гербологические исследования, по результатам которых карантинные объекты в партии не обнаружены.
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