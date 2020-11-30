Топ-5 нестандартных квартир в новостройках Тюмени

Квартиры с угловыми двухметровыми окнами, 9-метровыми террасами, увеличенной квадратурой спален и большими окнами на всю гостиную. В Тюмени есть планировки, которые отличаются нестандартными решениями. Собрали необычные варианты и места, где их можно найти в нашем городе.

Евродвушка с высокими потолками и большим угловым окном с видом на Туру

Эта квартира с нестандартной планировкой находится в доме рядом с набережной. Ее особенность - угловое окно с видом на реку. Представьте: ужин, вы сидите за большим обеденным столом, а через почти двухметровые окна открывается вид на утопающий в огнях город. Это шикарно. Возвращаемся к квартире: обособленная прихожая, отдельная гардеробная комната, место под встроенный шкаф в спальне и просторная кухня-гостиная 19 кв.м - все это позволит рационально разместить места хранения и поддерживать дома чистоту и порядок. Кстати, потолки здесь тоже выше стандарта - до 3 м. Площадь квартиры - 47 кв.м. Сейчас на нее действует акционная цена в 4 990 000 рублей.

Кстати, квартира находится в микрорайоне “Европейский берег” - проект, который расположился на набережной, напротив исторического центра Тюмени. Для безопасности жителей дворы здесь закрытые и работает круглосуточное видеонаблюдение. Рядом с домом крытая многоуровневая парковка с лифтами и теплым переходом, в парадных сквозные выходы - для удобства. Вдоль всего микрорайона расположен пешеходный бульвар с собственным выходом на набережную.

Евротрешка с просторной кухней и четырьмя окнами в ней

Такую планировку можно найти в районе Мыса. И она определенно заслуживает внимания. Все комнаты с большой квадратурой, спальни по 14 кв. м с отдельным местом под встроенный шкаф в каждой, высокие трехметровые потолки и обособленная зона прихожей, чтобы грязь с улицы не попадала в дом. Но самое приятное в этом варианте - это кухня-гостиная и четыре нестандартно больших окна. Просторная почти 26 кв. м. Такое место в квартире всегда будет “любимчиком” - много воздуха и много солнечного света. Ну и бонус - в квартире два санузла - решайте сами, какой из них гостевой, или можно сделать из одного отдельную гардеробную. Площадь квартиры - 74 кв. м, цена - 5 990 000 рублей. Кстати, к этой квартире паркинг для авто идет в подарок.

Квартира находится в микрорайоне “Звездный“. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни:

-пешеходные дворы с видеонаблюдением и патрульной службой безопасности

-школа и детский сад прямо во дворе

-пешеходный бульвар с аттракционами для детей и спортивными площадками

- торгово-развлекательный центр "Сити Молл" в пяти минутах ходьбы.

Евротрешка с четким зонированием для ценителей личного пространства

Эта евротрешка отличается удобством организации пространства. Спальные комнаты обособлены от прихожей и кухни и находятся в противоположной части квартиры - это очень удобно, когда вы хотите оставить их вне зоны гостей. Просторная кухня-гостиная 19 кв.м легко вмещает большую компанию, а прямо рядом находится санузел - в сторону комнат никто не пойдет. Вторая уборная находится рядом со спальнями. Кстати, о спальнях. Одна из них может быть детской с большим, почти двухметровым, окном, а вторая - спальня площадью 21 кв. м - при грамотном зонировании сюда поместится не только кровать, но и мини-кабинет.

Площадь квартиры - 67 кв. м, цена - 4 230 000 рублей. Сейчас можно успеть приобрести ее с очень приятным бонусом в виде бесплатного места в крытом паркинге. А еще на данную квартиру действует рассрочка 85% нужно внести в первоначальный взнос и тогда оставшиеся 15% можно разделить на год без процентов.

Квартира расположена рядом с Московским трактом, в квартале “Колумб”. Этот жилой комплекс располагается в районе, где нет плотной застройки, воздух здесь чище, рядом лес. Всего в проекте семь домов, которые образуют просторный закрытый двор с интересными детскими площадками в виде кораблей и лодок. Через комплекс пролегает пешеходный бульвар. Остановки общественного транспорта в семи минутах ходьбы, а до ТЦ “Колумб” можно дойти пешком за двадцать минут.

Евротрешка с 9-метровой террасой

Начинается эта квартира с 10-метровой прихожей с отдельной нишей под встроенный шкаф-купе. Спальни по 14 кв.м, в которых поместятся с легкостью и рабочие зоны. Кухня-гостиная 18 кв.м, два санузла и самая главная особенность - чилаут лоджия. Большая 9-ти метровая терраса, на которой летом будет приятно не только кофе по утрам пить, но и выспаться, если повесить туда, к примеру, гамак. Да что там гамак, туда поместится мини-спортивный зал - на свежем воздухе, говорят, заниматься в разы полезнее. А зимой туда с легкостью поместится шикарная елка со снеговиком, если зима снежная.

Площадь квартиры - 67 кв. м, цена - 4 990 000 рублей. Квартира находится в пяти минутах ходьбы от ТРЦ "Колумб", в квартале на Московском. Это два дома переменной этажности в кирпичном исполнении. Дворы закрытые с индивидуальным доступом, на территории работает круглосуточный пункт охраны. Школа и детские сады в шаговой доступности. Удобная транспортная развязка позволяет быстро добраться до любой точки города.

Огромная четырехкомнатная квартира с панорамной стеной во всю гостиную

В такую квартиру можно влюбиться с первого взгляда. Три спальных комнаты комфортной квадратуры - 10 кв. м, два просторных санузла, четыре ниши под шкафы-купе, большие окна 1,7 м в высоту, но фишка этой квартиры - это огромная кухня-гостиная. Ее площадь - 46 кв. м, как обычная однокомнатная квартира. Ниша под кухонный гарнитур освобождает место для обеденной зоны. С помощью перегородки зонируется гостиная зона. Но и с одной, и с другой зоны открывается невероятный вид на город через витраж во всю стену, от пола до потолка. Не нужно быть романтиком, чтобы понимать, насколько это нестандартно и необычно.

Площадь квартиры - 100 кв. м, цена - 9 990 000 рублей. Место в крытом паркинге достанется в подарок при покупке квартиры. В цену можно включить и ремонт от застройщика, чтобы после выдачи ключей сразу заехать. Такую квартиру можно найти в ЖК “Сердце Сибири” в центре города. Проект интересен со всех сторон: детский сад во дворе, переменная этажность, витражное остекление и клинкерный кирпич в архитектурном решении, многоуровневый паркинг с новейшими технологиями, например, номер автомобиля будет автоматически определяться перед заездом на территорию. И конечно, максимальное внимание уделено безопасности: видеонаблюдение, закрытые дворы, видеодомофоны и пункт охраны.

Все квартиры доступны для покупки в ипотеку по сниженной ставке в 4,7%. Отправиться на онлайн-экскурсию и посмотреть планировки с помощью функции 3D-визуализации можно на сайте strana.com, проконсультироваться по возникшим вопросам можно по тел. 7 (3452) 61-30-30.