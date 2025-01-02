Загородные клубные поселки все чаще предпочитают тюменцы

1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу". Новое условие позволит строить частный дом безопасно. С введением в действие этого механизма, по мнению директора агентства недвижимости Александра Швецова, возрастет объем застройки "клубных поселков".

С помощью этого механизма денежные средства граждан, в том числе ипотечные, будут размещены на защищенных счетах эскроу до завершения подрядчиком строительства жилого дома. При этом подрядчик будет выполнять работы за счет собственных или кредитных средств. Подрядчик сможет получить деньги только после того, когда стройка завершится и заказчику передадут готовый дом. Все существенные условия, включая сроки и стоимость работ, закрепляются в договоре подряда.

– Схема строительства через счета эскроу защищает средства дольщиков и обеспечивает контроль за строительным процессом. Действительно, переход на эскроу-счета требует времени и ресурсов от подрядчиков. Многие из них не успели адаптироваться: пройти аккредитацию и получить кредитные линии. Это создает сложности, поскольку не все могут строить на собственные средства. В результате на рынке остаются лишь немногие застройщики загородной недвижимости, – подчеркнул эксперт.

По словам Александра Швецова, такой дефицит может привести к снижению предложений частной застройки. В то же время, возможно, увеличится количество проектов комплексного строительства, таких как "клубные поселки", которые могут отвечать новым требованиям и ожиданиям покупателей, - сообщает Тюменская область сегодня.