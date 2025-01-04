Стоит ли покупать загородную недвижимость зимой

На что стоит обратить внимание во время сделки по покупке загородного жилья зимой, сообщил директор агентства недвижимости Александр Швецов.

Эксперт назвал минусы такой сезонной ситуации. Низкий спрос открывает перед покупателями большие возможности для торга. Вероятно, они захотят получить скидку, что может негативно сказаться на итоговой цене для собственника. Таким образом, зимой владельцам дач следует тщательно оценивать предложение и свою стратегию продаж.

Из плюсов – меньше конкуренции. С уменьшением числа домов продажа может осуществляться быстрее, особенно если объект качественный и имеет хорошую доступность. Меньший выбор лотов: многие снимают объекты с продажи, что выгодно оставшимся продавцам.

Александр Швецов также напомнил, что строить частный дом безопасно позволит счет эскроу. В России с 1 марта 2025 года вступает в силу федеральный закон "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу", - сообщает Тюменская область сегодня.