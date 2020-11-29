В Ишиме намерены выполнить краткосрочный план по капремонту домов в срок

Фото пресс-службы Администрации города Ишима

План капитального ремонта многоквартирных домов в Ишиме в рамках краткосрочной программы, рассчитанной на 2018-2020 годы, выполнен на 95%. Подрядчикам поставила задача завершить работы полностью до 20 декабря 2020 года.

Как отметил глава Ишима Федор Шишкин на рабочем совещании по вопросу капитального ремонта многоквартирных жилых домов, капремонт должен быть выполнен качественно, в соответствии с техническими заданиями. Эти работы находятся на личном контроле главы города, пишет ИА "Тюменская линия".

Отметим, по данным пресс-службы администрации Ишима, в краткосрочную программу вошли 443 многоквартирных жилых домов. Было запланировано отремонтировать 77 кровель, 167 фасадов, 96 фундаментов, 46 подвалов, 96 систем водоснабжения и 54 – водоотведения, 111 - электроснабжения, 115 - теплоснабжения, 23 - газоснабжения. Капремонты в домах осуществляются на целевые средства, уплаченные собственниками в Фонд капитального ремонта Тюменской области.