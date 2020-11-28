География экспорта тюменской продукции в другие регионы растет

Все крупные производства Тюменского района, а также представители малого и среднего бизнеса реализуют свою продукцию не только внутри региона, но и за пределами Тюменской области. Большим спросом пользуется продукция единственного в Уральском федеральном округе кролиководческого комплекса "Рощинский", тепличного комплекса "ТюменьАгро", местных птицефабрик.

Как сообщили в управлении АПК Тюменского района, кролиководческий комплекс "Рощинский" реализует 3,8 тонн мяса кролика в месяц. Из них примерно половина идет для местных потребителей, столько же уходит в другие регионы.

"С каждым месяцем картина поставок меняется. Если летом у нас было много заказов из центральной части страны, то сейчас из северных округов, Омска и Екатеринбурга. Плюс, конечно, оживилась Тюмень, где растет потребность в диетическом мясе у учреждений социальной сферы", - отметил генеральный директор предприятия Николай Степанов.

Весомая доля экспорта приходится на крупных сельхозпроизводителей. Как рассказал заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, тепличный комплекс "ТюменьАгро" поставляет овощи в 20 регионов страны, продукция птицефабрики "Боровская имени Созонова" расходится по 15 субъектам РФ.

"В основном они работают через федеральные торговые сети. По тому же пути идёт птицефабрика "Тюменский бройлер", только она делает ставку на местный рынок, в другие регионы отправляется лишь пятая часть продукции. Что касается небольших производителей, то можно отметить наших сыроваров, которые пробуют торговать своими сырами за пределами Тюменской области, и это им удается", - добавил Валерий Герасимов.