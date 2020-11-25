В Совете Федерации считают успешными тюменские подходы к газификации региона

Об эффективных практиках в сфере газификации, мерах поддержки компаний и граждан, а также о вариантах снижения стоимости работ благодаря государственно-частному партнерству губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал 24 ноября на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при СФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что сейчас совместно с Минэнерго России в рамках поручений Президента РФ разрабатывается план мероприятий по развитию газификации и газоснабжения субъектов Федерации, изучается опыт регионов, в том числе тюменский как "лучший опыт, который есть сейчас".

Александр Моор рассказал, что строительство газопроводов за чет бюджета неэффективно с точке зрения ресурсоснабжения. С 2014 года регион отказался от такой модели и ведет газификацию на основе государственно-частного партнерства. это позволяет экономить финансы, а компании зарабатывают не на строительстве сетей,что важно, а на их эксплуатации и поставке услуг конечным потребителям. "Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность", – сообщил глава региона.

В результате реализации программы газификации Тюменской области за период 2014–2018 годы освоено 1,3 млрд. рублей инвестиций, построено около 1 000 км газовых сетей, созданы условия для газификации более 16 тысяч домовладений, уровень газификации региона увеличился с 89,2 до 94,4%. Ожидается, что до 2023 года уровень газификации составит 98%. "То, чего мы достигли — это результат нашей совместной работы с Газпромом, его понимание наших общих задач по газификации. Сегодня наши отношения позволят урегулировать любые рабочие вопросы", - цитирует губернатора пресс-служба.

Губернатор перечислил несколько типичных проблем, с которыми сталкиваются регионы при газификации территорий и предложил решить их на законодательном уровне. Это позволит быстрее строить сети и сделать более доступным природный газ для потребителей, поддержал главу региона представитель Тюменской области в СФ РФ Павел Тараканов.

Министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что Тюменская область рассматривается как пилотный регион для отработки новаций, а успешные подходы и практики по газификации будут использованы в других субъектах РФ.

Татьяна Тихонова