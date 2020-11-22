Тобольск получил паспорт готовности к зиме

Тобольск завершил подготовку к зиме и получил паспорт готовности муниципалитета к отопительному периоду 2020 - 2021 года в установленные законом сроки.

Как сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев в своих социальных сетях, проверку подготовки к зиме проходили предприятия жизнеобеспечения и потребители тепла. Показатель готовности к отопительному сезону определяется надзорными госорганами по результатам проведенной комиссионной проверки.

По информации пресс-секретаря главы города Анастасии Гулиной, все крупные ресурсоснабжающие организации в Тобольске получили паспорта готовности и прошли проверку.

Напомним, отопительный сезон в Тобольске стартовал 18 сентября. Это стандартный для города срок, пишет "Тюменская область сегодня".

"Примерно в это время устанавливается соответствующая среднесуточная температура на улице. Также мы учитывали пожелания тоболяков в соцсетях. К этому времени почти все ремонтные в городе были закончены", - подчеркнула она.