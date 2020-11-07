Работать по найму или развивать свой бизнес - что выгоднее?

Образовательное онлайн-шоу "Открой свое дело" пройдет в "Конторе пароходства" 13 ноября. Участники мероприятия поделятся на команды и выскажут свою точку зрения относительно преимуществ предпринимательства и работы по найму.

"Из-за ситуации в мире сейчас многие находятся в состоянии неопределенности, многим не хватает мотивации и уверенности, чтобы двигаться дальше. Эксперты и предприниматели определят тенденции развития в качестве предпринимателя и наемного сотрудника", - отмечают организаторы проекта.

Предприниматели, офисные сотрудники, эксперты и представители государственного сектора планируют выяснить:

- что будет с предпринимательством в России?

- каковы тенденции развития?

- что будет с офисными сотрудниками?

- что лучше: пойти в предпринимательство или стать специалистом?

Организаторами мероприятия являются ТРО "ОПОРА РОССИИ", "Мойбизнес" и правительство области. Подробности о мероприятии - на сайте проекта, у зарегистрировавшихся пользователей есть шанс выиграть приз.

В шоу участвуют: