Работать по найму или развивать свой бизнес - что выгоднее?

Образовательное онлайн-шоу "Открой свое дело" пройдет в "Конторе пароходства" 13 ноября. Участники мероприятия поделятся на команды и выскажут свою точку зрения относительно преимуществ предпринимательства и работы по найму.
"Из-за ситуации в мире сейчас многие находятся в состоянии неопределенности, многим не хватает мотивации и уверенности, чтобы двигаться дальше. Эксперты и предприниматели определят тенденции развития в качестве предпринимателя и наемного сотрудника", - отмечают организаторы проекта.
Предприниматели, офисные сотрудники, эксперты и представители государственного сектора планируют выяснить:
- что будет с предпринимательством в России?
- каковы тенденции развития?
- что будет с офисными сотрудниками?
- что лучше: пойти в предпринимательство или стать специалистом?
Организаторами мероприятия являются ТРО "ОПОРА РОССИИ", "Мойбизнес" и правительство области. Подробности о мероприятии - на сайте проекта, у зарегистрировавшихся пользователей есть шанс выиграть приз.
В шоу участвуют:
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru