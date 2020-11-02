Тюменцы могут поддержать местных предпринимателей и выиграть призы

Фото: Тюменская марка

В понедельник, 2 ноября, стартовал второй этап конкурса "Тюменская марка". До 27 ноября любой тюменец может поддержать предпринимателей и отдать свой голос за любимую компанию.

Сделать это можно на сайте "Тюменская марка", а также в одноименном приложении. Приятным бонусом для голосующих станет розыгрыш десятков призов на ресурсах партнеров "Тюменской марки". Среди них: "Афиша Тюмень", телеканал "Тюменское время" и социальные сети канала, а также радио "Диполь ФМ".

Одни из главных призов - электросамокат, ноубук и путевка на Чёрное море. Испытать удачу и попробовать выиграть призы может любой тюменец, который пройдет авторизацию и поддержит бизнесменов-участников.

Принимайте активное участие в голосовании и розыгрышах призов, и пусть удача будет на вашей стороне! Подробности на официальном сайте "Тюменской марки".

Конкурс "Тюменская марка" основан Администрацией города Тюмени, с целью поддержки местных предпринимателей и расширения их рынков сбыта. На сегодняшний день "Тюменская марка" – это авторитетная деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями.