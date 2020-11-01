В Тобольском районе строят забойный цех

Появление забойного комплекса в Тобольском районе позитивно отразится на развитии животноводства в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подворьях. Люди смогут заниматься выращиванием мясного скота, не думая о проблемах сбыта, считает глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Пока местные фермеры вынуждены возить скот в забойный цех Ярковского района, из-за чего стоимость мяса значительно возрастает, пишет "Тюменская область сегодня". С приходом инвестора, который уже начала строительства цеха, проблема будет решена. Здесь же будет организована первичная переработка и упаковка сырья.

Сейчас фермеры реализуют скот лишь живым весом на доращивание населению, поскольку торговать мясом, забитым вне специальных помещений, нельзя. Качество сельхозпродукции контролирует областной центр ветеринарии. Продукция регистрируется в системе "Меркурий", где можно отследить путь товара от производителя до прилавка.