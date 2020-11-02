Как получить максимальную прибыль: четыре совета для начинающего инвестора

Один из способов увеличить свой пассивный доход - грамотное инвестирование. Как получить максимальную прибыль с минимальными затратами сил и времени?

Три самых популярных вида инвестиций

Для начала необходимо определиться, куда вы хотите вложить средства. Разберемся с рисками и преимуществами каждого вида инвестиций.

Банковский вклад - самый простой вариант. Безопасность таких вложений на высоком уровне. Ставки, как правило, невысокие - в среднем 5%, а максимальная сумма, которая страхуется - 1,4 млн рублей. С точки зрения прибыли - невыгодный вариант. Если сумма вклада более 1 млн рублей, вы будете платить 13% налог на сумму прибыли. Главная задача здесь скорее сохранить деньги, но не приумножить.

Валютные фонды - вариант для тех, кто позволяет себе рисковать и имеет возможность следить за ситуацией на рынке акций 24/7. Нужно иметь высокую финансовую грамотность. Главные риски - быстро потерять все вложения.

Инвестиции в недвижимость - самый стабильный вариант вложения на сегодняшний день. Не требует постоянного контроля. Ваши средства застрахованы, благодаря системе эскроу-счетов. При перепродаже - быстрый и высокий уровень прибыли.

Остановимся подробнее на последнем варианте и разберемся, на что обратить внимание, как избежать ошибок и куда вкладываться.

Инвестируем в недвижимость: на что обратить внимание?

Рынок недвижимости - это не продуктовый рынок. Кроме квартиры, вы покупаете ее местоположение, концепцию комплекса, внутреннюю инфраструктуру. Поэтому избегаем самую главную ошибку - смотреть стоимость квадратного метра. Смотрим на комплекс в целом.

Совет 1. Анализируем количество инвесторов в жилом комплексе. Есть объекты, куда активно вкладываются для получения прибыли еще на этапе строительства. Это в дальнейшем будет влиять на скорость продажи квартиры. Когда сдастся дом, на рынок поступит много одинаковых предложений. И чтобы выгодно продать, придется ждать. Поэтому поинтересуйтесь у застройщика, каков процент инвесторов у комплекса.

Совет 2. Проверяем разнообразие планировочных решений. Этот совет вытекает из первого: чем меньше одинаковых планировок, тем выше вероятность продать квартиру быстро и выгодно.

Совет 3. Не бойтесь вложить больше, чем у вас есть. Квартира за наличку - это хорошо, если она для себя. Если же цель - получение прибыли, используйте эти средства в первоначальный взнос. Простой пример: покупка студии за наличные - прибыль около 300 000 рублей, покупка двух студий, 2- или 3-комнатной квартиры с первоначальным взносом и ипотекой - чистая прибыль 600 000 рублей уже с учетом выплат по ипотеке. Период времени одинаковый. Плюс ко всему, конкуренция на те же двушки и трешки ниже, чем на однокомнатные квартиры и студии.

Совет 4. Пользуйтесь самой минимальной ставкой по ипотеке за всю историю ипотечного кредитования. Не ждите окончания пандемии, дайте вашим деньгам возможность работать сейчас. Во-первых, потому что недвижимость сохранила позиции на рынке во время ограничительных мер и во второй половине года продажи выросли. Во-вторых, ставка на ипотеку сейчас составляет не более 6,5 %, а некоторые банки предлагают минимальные 4,7%.

Куда вложиться в Тюмени?

Если рассматривать недвижимость с точки зрения инвестиционной привлекательности, стоит выбирать комплексную застройку. Почему? Потому что каждый жилой комплекс - это отдельная экосистема. Уровень жизни резко повышается, такие объекты всегда привлекательны для покупки.

В Тюмени есть, как минимум, четыре таких объекта:

Квартал “Колумб” в районе Плеханово. Экологически чистый район, где много свежего воздуха. Только начинает активно развиваться. Здесь еще нет плотной застройки, а цены на старте более, чем выгодные. Рядом крупный ТРЦ “Колумб”, школы и детские сады. Плюс ко всему, скоро здесь появится новая Ледовая Арена. Поэтому для покупателей квартир - этот микрорайон есть и будет привлекателен для жизни. Стоимость квартир начинается от 1 800 000 р, планируемые сроки ввода уже в конце 2021. Ставка по ипотеке все так же 4,7%

Жилой комплекс “Звездный” на Мысу. Один из самых популярных комплексов города для переезда из других регионов. Победитель ежегодной премии в области нового строительства и развития городов. В районе готовая инфраструктура - детские сады, школы, банки, поликлиники - все в шаговой доступности, удобные транспортные маршруты в любую точку города, а главный центр притяжения - крупнейший в городе торгово-развлекательный комплекс “Сити Молл”. Площадь квартир начинается от 19 м. кв., стоимость от 2 090 000 р. Ипотечная ставка - 4,7%

Жилой комплекс “Европейский берег” в Заречном микрорайоне. Находится на набережной напротив исторического центра города. Уникальность комплекса в том, что у жителей есть собственный выход на набережную и, в скором времени, новый пешеходный мост через Туру. Пешеходный бульвар через весь комплекс с детскими аттракционами, зонами отдыха и торговыми помещениями.

Площадь квартир начинается от 21 м. кв., стоимость от 2 290 000 р. Ипотечная ставка - 4,7%

“Сердце Сибири” на пересечении ул. Пермякова и ул 50 лет Октября. Новый проект, в котором применяются современные архитектурные решения - переменная этажность домов, которая создает периметр для тихого закрытого двора, увеличенные окна и витражное остекление, паркинг с автоматическим распознаванием госномеров машины. И близость ко всем районам города, потому что в центре. В комплексе представлено более 57 различных планировок. Цены стартуют от 2 490 000 р.

Подобрать вариант жилой недвижимости для инвестиций и посчитать выгоду, вам всегда помогут менеджеры Страна Девелопмент по телефону +7 (3452) 66-73-94.