Более 91 тысячи ипотек оформили жители Тюмени, Югры и Ямала за 2023 год

В 2023 году жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов получили более 91 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 352 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше по количеству и на 65% по объему, чем годом ранее, сообщили в Отделении по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Югорчане оформили 40 тыс. кредитов на сумму 159 млрд рублей, тюменцы – 37 тыс. на 132 млрд рублей, ямальцы – 14 тыс. на 61 млрд рублей. Совокупный ипотечный портфель жителей трех регионов увеличился за год на 28% и на начало января превысил 822 млрд рублей.

Управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина повышенный спрос на ипотеки объяснила влиянием госпрограмм:

Основной прирост ипотеки в 2023 году обеспечили льготные кредиты в рамках государственных программ. Смягчение критериев семейной, IT-ипотеки и запуск в конце года арктической ипотеки стали дополнительными стимулами для рынка. Также люди стремились вложить деньги в недвижимость из-за ожидания роста ставок и ужесточения условий льготных госпрограмм.

В декабре средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в Тюменской области составила 7,4% годовых, в Югре – 8,4%, на Ямале – 8,8%, в целом по России – 7,9%.

В ЦБ РФ прогнозируют, что в 2024 году рост ипотеки несколько замедлится в условиях высоких рыночных ставок и действия регуляторных ограничений для банков на выдачу кредитов с низким первоначальным взносом и заемщикам с высокой долговой нагрузкой.