Объем продаж загородного жилья растет в регионе

Руководитель отдела загородной недвижимости агентства "Этажи" Сауков Илья рассказал, кто и зачем чаще всего покупает такие дома и участки.

"Раньше основными покупателями загородной недвижимости были семейные пары 40+, которые занимались огородом. Сейчас же диапазон сильно изменился и покупку рассматривают люди от 25 лет. В основном планируют использовать загородную недвижимость как дом выходного дня для комфортного времяпрепровождения с семьей", — отметил Илья Юрьевич.

Также он рассказал, что покупают в том числе и для инвестиций и сдачи в аренду.

"Более молодым парам грядки уже не нужны, для комфорта достаточно участка 4-6 соток, газон, зону отдыха и дом с коммуникациями, баней и парковочным местом", — говорит эксперт.

Ранее Илья Сауков рассказывал, что цены на загородную недвижимость выросли уже на 100-150% и продолжат расти, а покупатели вместо приобретения готового дома выбирают строительство, поскольку банки предлагают выгодные условия для ИЖС, - сообщает АиФ-Тюмень.