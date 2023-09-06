Жители Тюменской области установили в ВТБ ипотечный рекорд

Рекордный объем ипотеки выдан в августе в Тюменской области - на 50 процентов больше, чем в июле. Ипотеку в августе оформили почти тысяча тюменцев на 4 млрд рублей, что в 3,6 раза превышает показатели августа 2022, сообщает пресс-служба ВТБ.

"Средняя сумма ипотеки, которую оформляют сейчас жители региона, составляет 4 млн рублей. За год она выросла на 20%, или на 700 тысяч рублей. Объем выдачи увеличился в разы. Повлиял ажиотаж на фоне грядущего повышения ставок, и те, кто планировал покупку, ускорились с решением", - отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

В целом, по России выдачи ипотеки достигли рекордных 800 млрд рублей. Результат "обогнал" пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По итогам 8 месяцев, выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.

Средний размер одного кредита достиг 5 млн рублей, более чем на 6% сократившись с начала года. Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и область (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд), Республика Татарстан (8,7 млрд). В топ-5 также вошли Краснодарский край (8,2 млрд) и Новосибирская область (5,3 млрд).