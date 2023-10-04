Тюменцы побили собственный рекорд по оформлению ипотеки

В сентябре тюменцы оформили на миллиард рублей больше ипотеки, чем в рекордном августе, сообщает пресс-служба ВТБ.

За 9 месяцев объем выдачи жилищных кредитов в ВТБ в Тюменской области на 37% превысил показатели всего 2022 года и сравнялся с результатами за весь 2021 год. В сентябре спрос на ипотеку побил все рекорды августа. Жители региона оформили в банке более 1,3 тыс. сделок на сумму в 5,3 млрд рублей. Это на 1,2 млрд или на 30% больше, чем месяцем ранее.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Количество выданных на улучшение жилищных условий кредитов в сентябре выросло на 33% по сравнению с августом. А средний чек остался на уровне 4 млн рублей. При этом, доля ипотеки с господдержкой увеличилась с 53% в августе до 61% в сентябре, сделок по льготным программам мы провели наполовину больше, чем месяц назад. Такая статистика объяснима, люди хотят успеть воспользоваться прежними условиями и уменьшить платеж насколько это возможно.

Клиенты банка демонстрируют высокий уровень платежеспособности. "Средний размер первоначального взноса среди заемщиков ВТБ, получивших кредит с господдержкой, составил около 21%. Этот показатель стабилен с начала года", - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В январе-сентябре, по данным ВТБ, россияне получили в банках на покупку недвижимости около 5,4 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает показатели всего прошлого года и чуть меньше результатов 2021, тогда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей. Уровень просроченной задолженности держится на минимальных значениях, составляя 0,4%. На рынке новостроек показатель еще ниже – 0,15%.