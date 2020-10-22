На тюменской таможне задержали три тонны поддельной одежды известных марок

Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Ущерб правообладателям на 40 млн рублей предотвратили тюменские таможенники. Более трех тонн контрафакта пытались ввезти из Кыргызской Республики.

Фура, до потолка загруженная одеждой популярных мировых брендов, была задержана сотрудниками мобильных групп на российско-казахстанской границе. Продукция от Chanel, Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и других известных торговых марок была упакована в полимерные пакеты и расфасована по мешкам.

В результате досмотра обнаружены носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки в общем количестве около 20 000 единиц. Исходя из размеров установленного ущерба нарушителей ждет уголовное наказание.

С начала года мобильными группами таможни выявлено около 80 тысяч единиц контрафактных товаров.