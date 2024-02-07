Две покупательницы таблеток для похудения получили условные сроки за контрабанду психостимуляторов

Фото пресс-службы Тюменской таможни.

Жительница ЛЯнтора, а до нее жительница Ханты-Мансийска заказали из-за границы таблетки для похудения с сильнодействующим и запрещенным в России к свободной продаже сибутрамином, сотрудники Тюменской таможни обнаружили в посылках контрабанду, и на женщин завели уголовные дела, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

39-летнюю жительницу Лянтора тюменские таможенники задержали при получении международного почтового отправления. В посылке находилось почти 800 капсул на 12 тысяч рублей, в которых содержалось около 250 граммов сибутрамина, что является крупным размером. По факту контрабанды сильнодействующего вещества таможенники возбуждило уголовное дело. Суд приговорил её к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Аналогичное наказание понесла и жительница Ханты-Мансийска в конце 2023 года, которая заказала через интернет 60 блистеров с 840 капсулами.

Задержание правонарушителей проходило совместно с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО – Югре и сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни. Упаковки с запрещенным веществом подлежат уничтожению.

Тюменская таможня напоминает: прежде чем оформлять заказ из другой страны необходимо изучить состав лекарственных препаратов, биологически активных добавок и ознакомиться с правилами перемещения таких товаров на сайте ФТС России. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в Россию.