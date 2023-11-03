Тюменские таможенники помешали ввезти в Свердловскую область полторы тонны клубники

09:41 03 ноября 2023
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Незаконный ввоз 1,5 тонн свежей клубники предотвратила мобильная группа Тюменской таможни совместно с представителями Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Товар везли на продажу автомобильным транспортом из Казахстана в Свердловскую область.

Оказалось, что в фитосанитарном сертификате, который сопровождал продукцию, не указаны сведения об отправителе товара. Сотрудники Россельхознадзора возбудили дело об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ, а машина с клубникой вернулась в Казахстан, сообщает пресс-служба Тюменской таможни. 

Теги: таможня
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