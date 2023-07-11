Тюменские таможенники оформили провоз рекордного количества спецтехники из Китая

В первом полугодии 2023 года в Тюменскую и в Курганскую области поступило 1 366 самосвалов, седельных тягачей, автобусов, автокранов, экскаваторов и тракторов из Китая. Это рекордное количество техники из КНР, которое когда-либо оформлялось Тюменской таможней: показатель текущего полугодия почти на 40% больше чем цифра за весь 2022 год – 977 единиц.

"Тюменские предприниматели делают выбор в основном в пользу самосвалов. Мы уже оформили 358 единиц такой техники в этом году. На втором месте - седельные тягачи, которые бизнесмены ввезли в количестве 150 штук. По сравнению с первым полугодием 2022 года частота ввоза спецтехники увеличилась в 3 раза. С прошлого года в регион завозят экскаваторы: 22 в прошлом и 23 в этом году. Также из "новинок" товарной номенклатуры - 6 единиц тракторов. На последние, кстати, с 1 июля увеличились коэффициенты утилизационного сбора, прошу предпринимателей обратить на это внимание", - рассказал начальник Тюменского таможенного поста Александр Хмелев.

70% ввезенной в Курганскую область китайской спецтехники — это седельные тягачи в количестве 577 штук. Также предприниматели завезли 121 автобус, оформили 78 самосвалов, 43 экскаватора и 9 автокранов. Количество специальной техники из Китая за последние три года увеличилось в 10 раз.

Тюменская таможня напоминает, что от 2 до 5 раз увеличились коэффициенты расчета сумм утилизационного сбора для самоходных машин. Соответствующие изменения в раздел XIV "Тракторы колесные" (строки М02-М08) действующего постановления, регламентирующего порядок исчисления утилизационного сбора, вступили в силу 1 июля 2023 года.