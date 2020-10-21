Тюменские теплосети изучают с помощью инфракрасной аэросъемки

Специалисты УСТЭК провели первый этап комплексного обследования централизованной системы теплоснабжения Тюмени методом тепловой инфракрасной аэросъемки с борта Ан-2 на высоте 300-400 метров в ночное время.
В УСТЭК отметили, что такая диагностика теплосетевого комплекса особенно эффективна, так как позволяет сразу выяснить техническое состояние теплосетей и их фактическое пролегание. Полученная информация о местах скрытых утечек теплоносителя, участках трубопроводов с нарушением тепло- и гидроизоляционного слоя, участках сети с повышенным тепловыделением, с неудовлетворительной работой дренажа или незаконных присоединений к системе теплоснабжения будет использована для составления и корректировки планов ремонтных работ.
"Мы нацелены на повышение уровня безопасности эксплуатации тепловых сетей и обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии. В отличие от других способов диагностики метод инфракрасной аэросъемки позволяет провести оценку состояния тепловых сетей во время отопительного периода. Важным его достоинством является оперативность, точность и масштабность", – подчеркивает генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.
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