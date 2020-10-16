Новый формат конкурса "Тюменская марка" привлёк предпринимателей

Фотография предоставлена организаторами

Приём документов для участия в конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка" завершается. Организаторы приступают к обработке заявок. До 30 октября при соблюдении всех условий будет принято решение о допуске на конкурс.

На данный момент поступило 164 заявки по семи номинациям: бизнес для потребителя, бизнес для бизнеса, социальное предпринимательство, женское предпринимательство, семейное предпринимательство, молодёжное предпринимательство, акулы бизнеса. Это на 50 заявок больше, чем в прошлом году.

После объявления организаторами списка допущенных участников у конкурсантов начинается активный этап. За 3 недели, с 2 по 22 ноября, необходимо оформить и представить свой проект. Они примут участие в деловой и образовательной программе проекта, прокачают свои конкурсные проекты с наставниками.

Интернет-голосование за участника конкурса будет проходить с 2 по 27 ноября на сайте. Победителей определит конкурсная комиссия по итогам защиты проектов финалистами с 27 ноября по 4 декабря.

Напомним, что главный приз конкурса – 700 тысяч рублей. Денежные вознаграждения предусмотрены и за второе и третье места: 500 тысяч рублей и 300 тысяч рублей соответственно. Призы потребительских симпатий составляют 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 60 тысяч рублей.

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