В Тюмени выставили на продажу двухэтажный памятник архитектуры и семь соток земли меньше чем за 3 млн рублей

Двухэтажное деревянное здание начала XX века, расположенное на пересечении улиц Казанская и Садовая, выставили на торги в Тюмени, сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на областной департамент имущественных отношений.

Дом № 41 на улице Казанская — объект культурного наследия. Находится он в инвестиционно привлекательном районе города, вблизи берега реки Туры (район Дома обороны). Начальная цена дома площадью около 129 кв. метров - 786 445 рублей, земельного участка в семь соток — 1,6 млн рублей. Торги пройдут в онлайн-формате 6 ноября, заявки на участие принимают до 28 октября.

Дом на улице Казанская - один из первых муниципальных зданий, включенных в список объектов реновации. Среди возможных вариантов использования объекта после реконструкции — гостевой дом с тематической составляющей и хорошо продуманной легендой. Расчеты по этой бизнес-идее можно посмотреть на сайте "Объекты реновации", отметили в департаменте имущественных отношений.