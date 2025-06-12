Как законно использовать земельный участок

Чтобы законно купить и использовать участок, не допустив нарушений земельного законодательства, собственник обязан знать и соблюдать законодательные нормы.

По данным местного управления Росреестра, важно учитывать следующие аспекты при соблюдении требований земельного законодательства:

1. Проверить – оформлен ли земельный участок в собственность и зарегистрирован ли он в Росреестре. Если документы на участок отсутствуют или были потеряны, необходимо их восстановить и официально оформить право собственности, зарегистрировав его в Росреестре.

2. Использовать земельный участок в установленных границах, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Проверьте, чтобы фактический размер участка не был больше, чем указано в ЕГРН. Перед покупкой убедитесь, что все постройки и ограждения не выходят за границы участка, чтобы избежать споров с соседями или проблем с оформлением.

Подтвердить факт регистрации права и наличие сведений о местоположении границ земельного участка в ЕГРН возможно посредством получения выписки из ЕГРН. В случае отсутствия установленных границ рекомендуется обратиться к кадастровому инженеру.

3. Использовать участок по целевому назначению и в соответствии с установленным разрешенным использованием. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Сведения о виде разрешенного использования конкретного земельного участка содержатся в ЕГРН, а также на публичной кадастровой карте.

4. Своевременно использовать участок. Для участков в городах, поселках, а также садовых и огородных участков, независимо от того, к какой категории они относятся, установлен срок освоения – 3 года. Если вы купите, получите в дар или иным образом приобретете права на участок после 1 марта 2025 года, то отсчет этих трех лет начнется с момента оформления права собственности.

5. Выполнять предписания. Необходимо обеспечить устранение выявленных нарушений земельного законодательства в сроки, указанные в предписаниях, - сообщает Мегатюмень.