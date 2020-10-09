От тюменцев ждут предложений по направлениям бюджетной и налоговой политики региона

С 13 по 22 октября проводится общественное обсуждение проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на сайте областного департамента финансов. В обсуждении могут принять участие все желающие.

Порядок проведения общественного обсуждения вопросов, связанных с бюджетной тематикой.

Контактное лицо по вопросам проведения обсуждения — начальник сводного отдела управления бюджетного планирования и межбюджетных отношений департамента финансов Тюменской области Светлана Безус, телефон: (3452) 42-69-17.