От тюменцев ждут предложений по направлениям бюджетной и налоговой политики региона

14:11 08 октября 2020
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С 13 по 22 октября проводится общественное обсуждение проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на сайте областного департамента финансов. В обсуждении могут принять участие все желающие.

Порядок проведения общественного обсуждения вопросов, связанных с бюджетной тематикой.

Контактное лицо по вопросам проведения обсуждения — начальник сводного отдела управления бюджетного планирования и межбюджетных отношений департамента финансов Тюменской области Светлана Безус, телефон: (3452) 42-69-17.

 

 

 

Теги: бюджет , налоги , обсуждение
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