Потребительские кооперативы Тюменской области получают господдержку

Государственную поддержку в размере 138,3 млн рублей получил 31 сельскохозяйственный потребительский кооператив в Тюменской области за 2019 год. Объем закупленного молока ими составил 35,7 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе Тюменской областной Думы, субсидии выплачивались при условии, что кооператив произвел расчет с малыми формами хозяйствования за сданное молоко в зачетном весе по цене, составляющей не менее 95 % от средней цены реализации молока на переработку.

Кроме того, потребительским кооперативам возмещается часть затрат по заготовке мяса, произведенного хозяйствами населения. Господержку получили 18 сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 45,6 млн рублей. Всего в хозяйствах населения закуплено 2,2 тыс. тонн мяса всех видов в убойном весе. Субсидии выплачены при условии расчета с хозяйствами населения области за заготовленное мясо по цене не менее 140 тыс. рублей за 1 тонну убойного веса, пишет ИА "Тюменская линия".