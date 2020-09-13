Жители Тюмени вкладывают свои деньги в недвижимость

Рынок недвижимости в Тюмени значительно изменился под влиянием пандемии и после появления субсидированной ипотеки. Спрос на новостройки в 2020 году вырос на 50%, а покупательская активность на рынке вторичного жилья больше на 40-42%, чем в прошлом году.

Директор федеральной компании в сфере недвижимости Ильдар Хусаинов рассказал, что из-за снижения ставок по банковским депозитам наблюдается увеличение доли покупателей, которые инвестируют в недвижимость собственные сбережения, не нуждаясь в привлечении заемных средств.

"Такие покупатели не ограничивают выбор новостройками, поскольку не зависят от размера ипотечных ставок и готовы рассматривать покупку готового жилья с ремонтом в относительно новых домах. Квартиру с ремонтом и в привлекательном районе легче сдать, а годовая динамика роста цены на них позволяет продать квартиру через определенный период времени с выгодой", - прокомментировал эксперт.

Тюменцы и иногородние покупатели в последнее время отдают предпочтение однокомнатным квартирам стоимостью от 2,5 до 3 млн рублей и площадью от 40 до 45 кв.м, самые востребованные "двушки" - по цене от 3,5 до 4,5 млн рублей площадью от 55 до 65 кв.м. Трехкомнатные квартиры предпочитают покупать небольшие, по площади и цене близкими к двухкомнатным. В августе тюменцы чаще всего покупали квартиры на улице Широтной, на втором месте - улица Газовиков, на третьем - Московский тракт, пишет "АиФ - Западная Сибирь".