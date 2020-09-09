Жители Утешево дождались тротуаров

Более двух километров тротуаров построят рабочие в Утешево. Работа сейчас кипит на шести улицах микрорайона.

На отсутствие пешеходных дорожек и другие недочеты благоустройства жители Утешево жаловались не раз. Чтобы решить проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения они обратились к депутату Тюменской городской думы по своему избирательному округу Алексею Рагозину. Предложения горожан были включены в перечень наказов жителей Тюмени.

"Если раньше людям приходилось ходить до остановок общественного транспорта на улицах Купцов Кухтериных и Анатолия Замкова прямо по проезжей части, то теперь здесь появятся необходимые для безопасного и комфортного передвижения тротуары", – отметил народный избранник.

Уровень тротуаров находится значительно выше дороги, пешеходные зоны будут освещены. Все это значительно обезопасит взрослых и маленьких пешеходов, защитит от воды и грязи в дождливую погоду, прокомментировал будущие улучшения Алексей Рагозин.